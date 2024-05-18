- Siyaset

Kızılcahamam Kampı'nın tarihi öne çekildi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partinin 7, 8, 9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31'inci İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs, 1, 2 Haziran'a çekildiğini açıkladı.

Kızılcahamam Kampı'nın tarihi öne çekildi mask

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partinin 7, 8, 9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31'inci İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs, 1, 2 Haziran'a çekildiğini açıkladı.

AK Parti'li Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31'inci İstişare ve Değerlendirme Kampımız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır" dedi.

# Kızılcahamam, Ak Parti, Mayıs, medya, sosyal, daha, GENEL

18 May 2024 - 12:04 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL