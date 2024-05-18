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Üç rehinenin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), işgal altındaki Gazze'ye düzenlenen özel bir operasyonla üç İsrailli rehinenin cansız bedenlerini bulduklarını açıkladı.

Üç rehinenin cansız bedenine ulaşıldı mask

IDF, Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu. IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı. Israil Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, “İsrail güçleri özel bir operasyonla 3 İsrailli rehinenin cesedine ulaştı. Shani Louk, Yitzhak Galanter ve Amit Buskila, 7 Ekim katliamı sırasında Hamas tarafından vahşice öldürüldü. Shani, Yitzhak ve Amit Nova müzik festivaline katılırken öldürüldü.

Ailelerine başsağlığı diliyor, kucaklıyor ve tüm rehineleri eve getirmek için her şeyi yapan kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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18 May 2024 - 11:49 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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