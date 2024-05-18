Üç rehinenin cansız bedenine ulaşıldı

IDF, Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu. IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı. Israil Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, “İsrail güçleri özel bir operasyonla 3 İsrailli rehinenin cesedine ulaştı. Shani Louk, Yitzhak Galanter ve Amit Buskila, 7 Ekim katliamı sırasında Hamas tarafından vahşice öldürüldü. Shani, Yitzhak ve Amit Nova müzik festivaline katılırken öldürüldü.
Ailelerine başsağlığı diliyor, kucaklıyor ve tüm rehineleri eve getirmek için her şeyi yapan kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.