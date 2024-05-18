18 May 2024 - 11:32- Magazin G:

Günümüz ilişkilerine ayna mı tutuyor?

Netflix dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" yayınlandıktan kısa süre sonra büyük ilgi gördü. Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş'ın başrollerini paylaştığı dizi, günümüz ilişkilerine yaptığı göndermelerle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Günümüz ilişkilerine ayna mı tutuyor? mask

Dizi, modern çağın ilişkilerine dair çarpıcı bir bakış sunarak izleyicilere, aşkın karmaşık dinamiklerini gözler önüne seriyor. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı karakter, aşk ve kariyer arasında sıkışmış bir kadını temsil ediyor. Boran Kuzum, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş'ın karakterleri de ilişkilerde yaşanan farklı zorlukları ve çıkmazları yansıtıyor.

Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakteri, genç bir avukat olarak inişli çıkışlı aşk hayatını temsil ediyor. Dizinin konusu, bazı izleyiciler tarafından gerçekçi bulunurken, bazıları Türkiye'de böyle ilişkilerin yaşanmadığını savundu. 

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18 May 2024 - 11:32 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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