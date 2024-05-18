- Gündem

"19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

"19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz" mask
"19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz"
"19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz"
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

'GENÇLERE İNDİRİMLİ ABONMAN SEÇENEĞİ SUNUYORUZ'

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birinin demir yolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtti. Yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli" dedi.

# Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Abdulkadir Uraloğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ile, bir, Mayıs, olarak, istanbul, Gençlik ve Spor Bayramı

18 May 2024 - 11:33 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL