Ankara'da Murat Boz rüzgarı esecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mayıs Cumartesi (bugün), ünlü pop sanatçısı Murat Boz, Atatürk Orman Çiftliği'nde Başkentlilerle buluşacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Boz'un sahne alacağını şu şekilde duyurdu;
?? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu değerli sanatçımız @MuratBoz'un sevilen şarkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda birlikte yaşayalım!
?️ 18 Mayıs 2024 (BUGÜN)
? 20.00
Ring seferlerimiz : Zafer Çarşısı 16.00 ? Atatürk Orman… pic.twitter.com/WUvWVsW5d1
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 18, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.