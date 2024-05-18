Ankara'da Murat Boz rüzgarı esecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mayıs Cumartesi (bugün), ünlü pop sanatçısı Murat Boz, Atatürk Orman Çiftliği'nde Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Boz'un sahne alacağını şu şekilde duyurdu;