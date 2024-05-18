- Yaşam

Ankara'da Murat Boz rüzgarı esecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Günü kapsamında etkinliklerine devam ediyor.

Ankara'da Murat Boz rüzgarı esecek! mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mayıs Cumartesi (bugün), ünlü pop sanatçısı Murat Boz, Atatürk Orman Çiftliği'nde Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Boz'un sahne alacağını şu şekilde duyurdu; 

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18 May 2024 - 11:24 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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