Bağcılarda sopalı kavga

İstanbul, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirine kemer ve sopayla vurmaya çalıştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.