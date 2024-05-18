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Anne kız hayatını kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Anne kız hayatını kaybetti mask
Anne kız hayatını kaybetti
Anne kız hayatını kaybetti
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan ve kızı Gülden Kütük'ün yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 May 2024 - 10:44 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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