Anne kız hayatını kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan ve kızı Gülden Kütük'ün yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.