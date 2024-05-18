Afganistan’da silahlı saldırı

İspanyol hükümeti, dün Afganistan'ın merkezindeki Bamyan kentinde silahlı kişilerce üç İspanyol turistin öldürüldüğünü açıkladı. Afgan yetkililer ise, olayda bir afgan vatandaşının da öldürüldüğünü, toplamda dört yabancı ve üç Afganın da yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm. An ve an gelişmeleri takip ediyorum. Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Acil Birimi gerekli tüm yardımları sunmak için çalışıyor. Tüm taziye dileklerimi ailelere ve arkadaşlarına iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AB’den yapılan açıklamada ise, “Afganistan'ın Bamyan kentini ziyaret eden bir grup yabancı turiste yönelik silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşüncelerimiz saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleri ve sevenleriyle birlikte” denildi.