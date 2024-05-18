Uzmanı uyardı! Miyopi salgınına dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, 13-19 Mayıs Miyopi Farkındalık Haftası kapsamında önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Karaman, miyopinin uzağı net görememe durumu olduğunu belirterek “Bu durum, göz küresinin normalden daha uzun veya korneanın normalden daha kavisli olması sonucunda oluşur. Miyopide, ışık odaklanmadan önce retina yerine önünde odaklanır, bu da uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur. Miyopi, dünya çapında giderek artan bir sorundur. Özellikle çocuklarda ve gençlerde miyopinin artış gösterdiği bilinmektedir. Özellikle yoğun ekran kullanımı, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirme ve dış mekânda aktivitelerin azalması gibi modern yaşam tarzı faktörleri, miyopinin artmasında rol oynar. Farkındalık arttıkça, bu artış eğilimini durdurmak veya tersine çevirmek için toplumlar harekete geçebilir. Miyopinin erken tanınması ve tedavi edilmesi, görme kaybını önleyebilir veya en aza indirebilir. Bu nedenle, miyopinin belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve düzenli göz muayenelerine gitmek önemlidir” diye konuştu.

DIŞARIDA VAKİT GEÇİRİLMEMESİ RİSKİ ARTIRABİLİR

Doç. Dr. Sevil Karaman, miyopinin altında yatan nedenleri şu şekilde açıkladı: "Miyopinin gelişiminde birkaç faktör rol oynar ve genellikle birden fazla etken bir araya gelir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıkları bulunur. Uzun süreli ve yoğun ekran kullanımı, miyopi riskini artırabilir. Dış mekânda vakit geçirmenin azalması, özellikle çocuklar için, miyopi riskini artırabilir. Güneş ışığına maruz kalma, göz sağlığı için önemlidir ve dışarıda daha fazla vakit geçirmek, miyopi riskini azaltabilir. Yoğun eğitim ve okul çalışmaları, özellikle uzun süreli kitap okuma veya bilgisayar kullanımı, gözlerin yakından odaklanmasına ve miyopi riskinin artmasına neden olabilir. İç mekân aydınlatması, hava kirliliği ve yaşanılan coğrafi bölge gibi çeşitli çevresel faktörlerin miyopi üzerinde etkisi olabilir. Miyopinin tedavi edilmediği veya etkili bir şekilde kontrol altına alınmadığı durumlarda, ilerleyici görme kaybı riski vardır. Özellikle yüksek dereceli miyopi, katarakt, glokom ve retina dekolmanı gibi ciddi göz hastalıklarının riskini artırabilir."

ÇOCUĞUNUZ GÖZLERİNİ KAŞIYORSA DİKKAT

Çocuklarda miyopi belirtilerine karşı aileleri uyaran Doç. Dr. Sevil Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Miyopi, uzaktaki nesnelerin net gözükmemesiyle kendini gösterir. Özellikle tahtadaki yazıları veya uzaktaki tabela yazılarını net görememe gibi belirtiler olabilir. Uzun süreli yakından bakma gerektiren aktiviteler (örneğin, kitap okuma veya bilgisayar kullanma) sonrasında baş ağrısı veya göz yorgunluğu yaşanabilir. Miyopi olan kişiler, gözlerini ovma veya kapalı gözlerle odaklanma girişimleri gibi alışkanlıklar geliştirebilirler. Bu, gözlerin yorgunluğunu hafifletmeye veya odaklanmayı iyileştirmeye çalışmanın bir belirtisi olabilir. Miyopi, gece görüşünün azalmasına neden olabilir. Bu, gece sürüşlerinde veya düşük ışıklı ortamlarda zorluk yaşama şeklinde kendini gösterebilir. Çocuklar, miyopinin belirtilerini fark etmekte zorlanabilirler veya bunları ifade etmekte zorlanabilirler. Ancak, miyobun okul performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Tahtadaki yazıları net görememe veya dikkatlerini odaklamakta güçlük çekme gibi nedenlerle okulda başarıda düşüşler olabilir. Çocuklarınızda yukarıdaki belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde veya bir göz kontrolü yapılmasını istediğinizde, bir göz doktoruna danışmanız önemlidir. Erken tanı, miyopinin etkilerini minimize etmeye ve çocuğunuzun göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. İlkokul çağındaki çocuklar ve gençler, yılda bir göz muayenesinden geçmelidir."

GENELLİKLE 6 İLA 12 YAŞ ARASINDA GELİŞİYOR

Doç. Dr. Sevil Karaman, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:"Miyop, çocuklarda genellikle okul öncesi veya okul çağında başlar ve ilerleyen yaşlarda devam edebilir. Miyopun başlama yaşında ve ilerleme hızında bireyden bireye büyük farklılıklar olabilir. Ancak, genellikle miyopun başlama yaşının 6 ila 12 yaşları arasında olduğu görülür. Miyop genellikle büyüme hızı ve göz küresinin büyümesiyle ilişkilidir. Bu nedenle, miyopun ilerlemesi, çocuğun büyüme dönemi boyunca devam edebilir. Genellikle miyopun ilerleme hızı, çocuğun ergenlik döneminde en hızlı olduğu gözlenir. Miyopun ilerlemesini tamamen durdurmak mümkün olmasa da, bazı durumlarda ilerlemeyi yavaşlatmak veya kontrol altına almak için önlemler alınabilir. Bunlar arasında düzenli göz kontrolleri, dış mekan aktiviteleri, ekran zamanının sınırlandırılması, gözlük veya kontakt lenslerin düzenli güncellenmesi ve atropin damlaları bulunabilir. Ancak, bu damlaların uzun süreli kullanımının potansiyel yan etkileri olduğunu unutmamak önemlidir. Çocuklarınızın gözlerini korumak için uygun güneş gözlükleri ve güvenlik gözlükleri kullanmalarını sağlayın. Özellikle açık havada veya spor yaparken gözleri UV ışınlarından korumak önemlidir."