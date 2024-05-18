Malatya’daki depremzede aileleri ziyaret

6 Şubat 2023 depreminin ardından Malatya merkezde bir konteyner kent kuran Medicana; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ, Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Dr. Necip Kozalı, Medikal Süreçler Gelişim Direktörü Dr. Aylin Konya, Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gül Uğurlu, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Osman Kara ve Medicana Sivas Hastanesi hekimlerini, Malatya merkez ve Doğanşehir'deki üç konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya getirdi. Ziyarette konteyner kent sakinleri, Medicana Sivas Hastanesi hekimlerine muayene de oldu.

TEKNİK DİREKTÖR BÜLENT UYGUN ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI

Depremzede anneler ve çocuklarla sohbet eden ekip, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, annelere ise kozmetik ve hijyen setleri hediye etti. İkramların yapıldığı ziyarette; çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinlikleri de düzenlendi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ çocuklarla futbol oynadı. Bülent Uygun, depremzede çocukların Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal'la görüşme hayalini de gerçekleştirdi. Çocukların hayranı oldukları Tosun ve Uysal ile görüntülü görüşme yaptıran Uygun, hediye ettiği futbol topları ve formaları da çocuklar için imzaladı.

Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ve Hanife Yazıcı, depremzede annelerle sohbet etti. Malatya merkezdeki konteyner kentin ardından Doğanşehir'de iki konteyner kenti daha ziyaret eden ekip, depremzede anneler ve çocuklarıyla vakit geçirdi.

“MALATYA VE SİVAS'IN EL ELE VERMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Dr. Necip Kozalı ise “Medicana Sağlık Grubu olarak 6 Şubat depreminin hemen ardından Malatya'da bir konteyner kent kurduk. İlk günden bu yana depremzedelerin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Medicana'nın tıbbi ve sosyal imkanlarıyla burada yer alması, iki şehrimizin el ele vermesi, Sivas'tan ziyaretçilerimizle Malatya'da oluşturduğumuz sinerji çok kıymetli. Depremzede anneler ve çocuklarının hayatlarına dokunabildiğimiz, yüzlerinde gülümseme yaratabildiğimiz için çok mutlu olduk çünkü bizim için sağlık, sadece bedensel iyileşme değil, aynı zamanda ruhsal iyileşme demektir” dedi.

Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, ziyaretle ilgili “Geçen yıl depremde yara alan kardeş şehrimiz Malatya'nın yanında olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün de konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza onları unutmadığımızı gösterdik” diye konuştu.

Hanife Yazıcı da “Depremzedelere desteklerini esirgemeyen Medicana'nın şehrimize destek vermesi, yöneticileri ve doktorlarıyla yanımızda olması bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.