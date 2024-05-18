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Eski Ankara evi yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde restore edilmiş evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap yapılı 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Eski Ankara evi yandı mask
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Ankara Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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18 May 2024 - 09:36 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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