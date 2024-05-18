18 May 2024 - 09:18- Gündem G:

Başkan Beşikçioğlu Melek Mosso konserinde dans etti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ünlü sanatçı Melek Mosso'nun konserinde dans ederek eğlence dolu anlar yaşadı.

Başkan Beşikçioğlu Melek Mosso konserinde dans etti
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ünlü sanatçı Melek Mosso'nun konserinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Melek Mosso, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ilerleyen dakikalarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso'nun coşkulu şarkılarına dans ederek eşlik etti.

Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, "Bıkmıştık kasıntı insanlardan" gibi olumlu yorumlarla Başkan Beşikçioğlu'nun samimi ve doğal tavrını övdü.

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18 May 2024 - 09:18 Ankara/ Etimesgut- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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