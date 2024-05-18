Başkan Beşikçioğlu Melek Mosso konserinde dans etti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ünlü sanatçı Melek Mosso'nun konserinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Melek Mosso, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Konserin ilerleyen dakikalarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso'nun coşkulu şarkılarına dans ederek eşlik etti.
Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlar sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, "Bıkmıştık kasıntı insanlardan" gibi olumlu yorumlarla Başkan Beşikçioğlu'nun samimi ve doğal tavrını övdü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.