'Sibergöz-39' operasyonları: 74 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te 'Sibergöz-39' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan, sosyal medya üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan, bilişim teknolojilerini kullanarak 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarını işleyen toplam 74 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 milyon lira para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.