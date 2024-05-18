60 dönüm buğday ekili alan yandı

Yangın, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde çıktı. Buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.