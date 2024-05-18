- Yaşam

60 dönüm buğday ekili alan yandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.

60 dönüm buğday ekili alan yandı mask
60 dönüm buğday ekili alan yandı
60 dönüm buğday ekili alan yandı
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Yangın, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde çıktı. Buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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18 May 2024 - 07:05 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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