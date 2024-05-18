TurkNet’ten 19 Mayıs’a özel film: Işığım Atatürk

Dünya standartlarında hızlı interneti herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen TurkNet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ’na özel, gerçek hikayeler ve onların gerçek sahiplerinin rol aldığı bir film hazırladı.

Kaju İstanbul tarafından çekilen ‘Işığım Atatürk’ filminin senaryosu ve fikrinin tamamı TurkNet çalışanlarına ait. 19 Mayıs'a adanmış olan filmin en önemli özelliği ise Atatürk’ün gençliğe miras bıraktığı eserler ile son yıllarda gençler üzerinde yapılan araştırmalar ışığında ‘Atatürk bugün hayatta olsaydı gençlere ne söylerdi?’ sorusuna yapay zeka araçları eğitilerek yanıt aramış olması.

'Gençler harekete geçmek için sabırsızlanırken TurkNet de onlara ihtiyacı olan hızı sunuyor’

TurkNet’in Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) Gül Sağır Aydın projenin çıkış noktasını şu sözleri ile anlattı: ‘Gençlerin özgürlük, fırsat eşitliği ve istihdam gibi konulardaki endişeleri, yapılan tüm araştırmalarda sıkça ortaya konuluyor. Ancak aynı araştırmalar, gençlerin dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğine olan inançlarının yetişkin bireylere kıyasla %50 daha fazla olduğunu ve artan krizlere karşı harekete geçmek için sabırsızlandıklarını gösteriyor. Filmde TurkNet’in, gençlere keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade etme gücü veren güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulamak istedik ve destekleyici-geliştirici bir topluluğun rolünü sembolize eden bir senaryo üzerinde çalıştık.’

‘Gençleri #IşığımAtatürk hashtag’i ile hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz’

‘Gençlere imkan verildiğinde tutku ve motivasyonla neler başarabileceklerini gösteren bu projede, Atatürk’ün ilkelerine ve inkılaplarına rehber olarak bakmanın önemini hatırlatıyoruz’ diyen Aydın film hakkında ise şu bilgileri verdi: ‘Filmde TurkNet’in her daim gençlerin yanında olma misyonu çerçevesinde destek verdiği gençler rol aldı ve hikayeleriyle hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese ilham oldu. Projedeki amacımız, başarının uzak ve çok zor kazanılan bir hedef olmadığını, her birimizin küçük ya da büyük hayalinin kıymetli ve ulaşılabilir olduğunu vurgulamak. Bu sebeple tüm gençleri #IşığımAtatürk hashtag’i ile onlara adanmış bu özel günde başarı ve hayallerini paylaşmaya davet ediyoruz.’

Filmi Linki:

FİLMİN KÜNYESİ

Reklamveren: TurkNet

Prodüksiyon Şirketi: KAJU İSTANBUL

Marka Kreatif ve Strateji Ekibi: Nefise Sun, Sena Köroğlu Tetik

Marka Ekibi:

Gül Sağır Aydın, Özgül Ağca Ertüzün, Sena Köroğlu Tetik, Nefise Sun, Zaliha Terk, Özgül Zeybek, Furkan Demirtaş, Volkan Büyükaltay, Efe Ursavaş, Anıl Taş, Tayfun Güney, Ezgi Kara, Nilgün Unur, Merve Bayrı Kübra Demir

Senaryo: Nefise Sun

Director: Derhan Okay, Irmak Unutmazbaş

DOP: Doğukan İnce (Dodo)

1st AD: İpek Aksoy

Creative Director: Kaan Ertüz

Producer: Ece İşbilen Dağ, Deniz Cem Dağ

Producer Assistant: Gülce Yeldan

Storyboard Artist: Galip Karadeniz

Production Manager: Emrah Ertem

Gaffer: Mustafa Yağız

Grip: Unity Force Grip

Art: Pırıl Kurbetçi

Styling: Taleh Aliyev

Hair Stylist: Demircan Demirci

Makeup: Ayşe Gaye Yılmaz

Colorist: Mesut Kesici

Editing: Fatih Yılmaz

Vfx: Berkan Yavuz, Halil Kenesarı, Alp Can Karaoğlan

Sound Design & Mix: Kaan Ceyhan