Kadıköy Anadolu Lisesi Kütüphanesi yenilendi

17 Mayıs Cuma günü İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar, “Annem Gülüzar Kayalar’ın adını taşıyan kütüphaneyi okuluma armağan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu kütüphanenin tüm öğrencilere faydalı olacağına eminim” dedi.

Kimya sektörünün lider şirketlerinden Kayalar Kimya’nın sahibi Kayalar ailesi, Kadıköy Anadolu Lisesi kütüphanesini yenileyerek okula hediye etti. Kütüphanenin açılışı 17 Mayıs Cuma günü İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılımıyla gerçekleşti. Kütüphaneye Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar ve Kadıköy Anadolu Lisesi mezunlarından Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar’ın annesi Gülüzar Kayalar’ın adı verildi.

Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kenan Kayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar ve anneleri Gülüzar Kayalar’ın da aile fertleriyle hazır bulunduğu açılışta Tolga Kayalar “Kadıköy Anadolu Lisesi gibi başarılı ve tarihe adını yazdırmış bir okulun mezunu olmak benim için gurur kaynağı. Çünkü burası bana ve benim gibi nicelerine sadece akademik bilgi vermekle kalmadı, aynı zamanda hayatın her alanında başarılı olmak için gerekli değerleri de kazandırdı. Disiplin, sorumluluk, iş birliği, liderlik gibi iş dünyasının olmazsa olmaz değerleri burada edindiğim deneyimlerle ve ailemin desteğiyle şekillendi. Burada edindiğim her bilgi bugün bulunduğum noktaya ulaşmama katkı sağladı. Bu nedenle tüm öğretmenlerime minnettarım. Annem Gülüzar Kayalar’ın adını taşıyan kütüphaneyi okuluma armağan etmekten ailece büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.