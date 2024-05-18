NetWork'ten doğal koleksiyon: Ketenler

Doğal ve nefes alan keten dokuların kullanıldığı, yazın serinliğini ve şıklığını vurgulayan NetWork, konfor ve şıklığı bir arada tercih edenlerin, yaz mevsiminde stilini yansıtmasını sağlayacak çeşitlilikte ürünler sunuyor.

Kadın koleksiyonunda yer alan keten pantolonlar, şortlar ve gömlekler rahat kesimleri ve zarif detaylarıyla, stilinizi tamamlamanız için mükemmel bir seçenek oluyor. Doğal ve hafif keten kumaşıyla tasarlanmış elbiseler ve etekler kadınların yaz akşamlarında zarif ve rahat olmalarını sağlıyor. Zarif dokusu ve hafifliğiyle öne çıkan kadın keten şallar, her stile ve her okazyona uygun bir aksesuar olarak hem plajda hem de gündüzden geceye şıklıkta küçük dokunuşların stilinizde ne kadar fark yaratabileceğini gösteriyor.

Erkek koleksiyonunda yer alan, nefes alabilen keten kumaştan üretilen farklı renk ve kesimlerdeki gömlekler, iş ortamlarından günlük kullanıma kadar çeşitli alanlarda rahatlıkla kullanılıyor. Keten pantolon ve şortlar da hafif ve rahat bir seçenek olarak gardıropların ve tatil bavulunun vazgeçilmezi olmaya aday. Yaz akşamlarında veya özel davetlerde tercih edebileceğiniz şıklık ve rahatlığı bir araya getiren keten takım elbiseler ise klasik ve spor şık stili benimseyen erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.