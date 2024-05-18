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Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu açıkladı.

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit mask
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Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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18 May 2024 - 03:21 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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