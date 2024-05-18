Beşiktaş, Hatayspor için hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Mukela sakatlığından dolayı forma giyemeyecek
Öte yandan Beşiktaş'ta Süper Lig’in 36’ncı haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde sol üst kısmında ağrı hisseden Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Muleka’nın Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacağı da belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Hatayspor’u konuk edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.