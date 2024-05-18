18 May 2024 - 02:50- Spor G:

Beşiktaş, Hatayspor için hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 37. haftasında yarın Hatayspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Hatayspor için hazır mask
Beşiktaş, Hatayspor için hazır
Beşiktaş, Hatayspor için hazır
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Mukela sakatlığından dolayı forma giyemeyecek

Öte yandan Beşiktaş'ta Süper Lig’in 36’ncı haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde sol üst kısmında ağrı hisseden Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Muleka’nın Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacağı da belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Hatayspor’u konuk edecek.

# Hatayspor, Beşiktaş, Süper Lig, saat

18 May 2024 - 02:50 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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