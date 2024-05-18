Eve çağırıp tabancayla vurdular

Eve gelen S.G., yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. (35), tarafından tabancayla vurularak yaralandı. S.G. hastanede tedaviye alınırken, kaçan A.H.P. ve oğlu S.P. olayda kullanılan tabancayla yakalandı.
Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre; A.H.P., kızıyla kavga eden damadı S.G.’yi, barışmaları için evine davet etti. Eve gelen S.G., bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. A.H.P. ile S.P. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G. ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 boş kovan buldu. Bölgede çalışma yapan motosikletli Yunus timleri, A.H.P. ve oğlu S.P.’yi olayda kullanılan tabancayla yakaladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.