Eve çağırıp tabancayla vurdular

Eve gelen S.G., yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. (35), tarafından tabancayla vurularak yaralandı. S.G. hastanede tedaviye alınırken, kaçan A.H.P. ve oğlu S.P. olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre; A.H.P., kızıyla kavga eden damadı S.G.’yi, barışmaları için evine davet etti. Eve gelen S.G., bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından kayınbiraderi S.P. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. A.H.P. ile S.P. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G. ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 boş kovan buldu. Bölgede çalışma yapan motosikletli Yunus timleri, A.H.P. ve oğlu S.P.’yi olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Yaralı S.G’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.