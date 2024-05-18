Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabında aktarılacağını bildirdi. Yapılan ödemeler ise şu şekilde; Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 64 milyon 713 bin 670 TL, Bitki Karantinası Tazminatı Desteği 3 milyon 315 bin 20 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 835 bin 400 TL, Organik Arıcılık Desteği 1 milyon 741 bin 500 TL, Mazot ve Gübre Desteği 676 bin 740 TL, sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 271 bin 670 TL Toplamda ise 72 Milyon 554 Bin TL olarak açıklandı.