Bitget'ten 5 Milyon Dolarlık Turnuva

KCGI 2024 Turnuvası, 7 Haziran'da Türev Alım-Satım Turnuvası ile başlayacak ve trader’ların kripto türevlerinin dinamik dünyasında kabiliyetlerini test edeceği üç haftalık bir turnuva olacak. Katılımcılar, Ferrari 296, premium kol saatleri, Messi imzalı futbol topu, forması ve çok dahasını içeren dev bir ödül havuzu için vadeli işlemler ve kişisel görevler de dahil olmak üzere çeşitli alım-satım kategorilerinde mücadele edecek.

Etkinlik boyunca aynı zamanda turnuvaya ek olarak katılımcıların 100 BGB ve özel bir sertifika da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanabileceği Günlük Kâr Mücadelesi de yapılacak. Kullanıcılar bronz, gümüş ve altın olarak derecelendirilen hazine sandıklarını açarak günlük ödüller kazanma fırsatı da elde edecek ve altın sandık %100 kazanma şansı sunacak.

Heyecanın dorukta olduğu turnuvaya herkes davetli

Ödül havuzunun katılımcı sayısı ile büyüdüğü Bitget KCGI 2024 turnuvasında heyecan dorukta olacak. 8 bin katılımcı ile 100.000 USDT değerinde heyecan verici bir ödül havuzu ile başlayacak olan turnuva 200.000 üzerindeki katılımcı ile baş döndürecek 5.000.000 USDT'ye erişecek.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, "KCGI'ın beşinci turuna doğru ilerlerken, traderlara yeteneklerini test etmek, kendilerini kanıtlamak ve muhteşem ödüller için rekabet etmek adına eşi benzeri olmayan bir fırsat sunmaktan heyecan duyuyoruz. KCGI sadece bir alım-satım turnuvasından ibaret değil, aynı zamanda global kripto topluluğunun tutkusu, adanmışlığı ve yeteneklerini kutladığımız bir etkinlik. Dünyanın her yerindeki traderların bu heyecan verici yolculukta bize katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

KCGI ilk günden bu yana, dünyanın dört bir yanından 51 bini aşkın katılımcısı ile kripto endüstrisindeki en prestijli turnuvalardan biri haline geldi. Başarı ve yenilikçiliği hakkındaki itibarı sayesinde, KCGI Bitget'in amiral gemisi denebilecek etkinliklerinden arasında yer aldıve platformun, traderları güçlendirmek ve hem çeşitli hem de canlı bir alım-satım topluluğu kurmaya dair taahhüdünü vurgulayan en önemli araçlardan biri oldu.