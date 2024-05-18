Tatil kategorisinin birincisi belli oldu

20. yılını kutlayan online seyahat platformu Tatilsepeti, e-ticaretin en iyilerini halk oylarıyla belirleyen geleneksel ECHO Awards’ta tatil kategorisinin birincisi seçildi.

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirilen ECHO Awards’ta müşterilerine değer veren, onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının en iyileri tüketici değerlendirmeleriyle belirleniyor. 20. kuruluş yılını kutlayan Tatilsepeti, ECHO Awards’ta içerik, satış sonrası destek, kullanım kolaylığı, iletişim, tasarım, genel başarı kriterleri açısından değerlendirilerek kendi alanında birinciliğe değer görüldü ve aldığı sayısız ödüle bir yenisini eklemiş oldu. Tatilsepeti, bundan hemen önce aldığı bir başka ödülde ise turizm ve seyahat kategorisinde ‘’Yılın İtibarlısı’’ seçilmişti.

Tatilsepeti Pazarlama Direktörü Canan Demir, birincilik ödülünü alırken ‘’20. Yılımızı bir ödülle daha taçlandırdık. Tatilsepeti, en iyi tatili yaşatmak için çalışmaya devam edecek’’ sözleriyle marka adına duyduğu gurur ve heyecanını paylaştı.

Resimaltı bilgisi:

Tatilsepeti Pazarlama Direktörü Canan Demir ve Marka Müdürü Burcu Burgazlı, Tatilsepeti’nin tatil kategorisinde halk oylamasıyla değer görüldüğü birincilik ödülünü alırken.