Vitamin kokteyllerindeki ölümcül tehlikeye dikkat!

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, “Bu doğru değildir. Vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde vücutta bulunması sağlık için önemlidir, ancak neyin eksik olduğunu doğru biçimde tespit etmeden ve bir hekim reçetesi almadan ezbere birtakım kokteyllerin kullanılması ölümle dahi sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, kuaförde vitamin serumu taktırma ve vitamin serumlarının hastane dışında uygulanması konusunu değerlendirdi.

Damar yolu açılmasının kendine özgü bazı riskleri var

Öncelikle, serum takılmasının ne anlama geldiğini herkesin iyi bilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, “Serum damar yolu ile verilir ve damar yolu açılmasının kendine özgü bazı riskleri vardır. Damar yolunun kesinlikle işin ehli ve yetkili bir sağlık personeli tarafından hastane koşullarında açılması gerekir. Evde açılacaksa, hastanın evde bu şekilde tedavi alabileceğinin uzman hekim tarafından onaylanması ve yine bir uzman sağlık çalışanı tarafından bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.” dedi.

Kuaförde damar yolu açmaya kalkışan kişi ya yetkisizdir ya da yasaları çiğniyordur

Kuaförde damar yolu açılıp serum alınmasına ilişkin de Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, şu bilgileri verdi.

“Kuaförde damar yolu açılıp serum alınıyorsa iki sorun söz konusudur. Birincisi hiçbir sağlık personeli hastane dışında ve hekim talimatı dışında damar yolu açmaya yetkili değildir. Meslek etiği bakımından bu çok ağır bir mesleğin kötüye kullanımıdır. Ayrıca yasal sorumluluklar da söz konusudur. Kuaförde damar yolu açmaya kalkışan kişi ya yetkisizdir, yetkin bir sağlıkçı değildir ya da mesleğin etik kurallarını ve yasaları çiğniyordur.

HIV ve hepatit gibi tehlikeli enfeksiyon tehlikesi var

Buradaki en büyük risklerden biri enfeksiyon olasılığıdır. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar çok ciddi boyutta olabilir. Buna HIV ve hepatit gibi tehlikeli enfeksiyonlar dahildir. Ayrıca damar yolu açılarak damar yolu ile bir şeyler verme anaflaksi başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Anaflaksi öldürücüdür. O nedenle bizim paranteral uygulamalar dediğimiz enjeksiyon veya seruma bir şeyler katarak damar için uygulamalar mutlaka hastanede yapılmalıdır.”

Sözde “ yaşam iksiri” gibi dinamizm veren vitamin söylemi doğru değil…

Sözde “yaşam iksiri” gibi dinamizm veren vitaminlerin kullanımının kanser, grip ve benzeri viral hastalıklardan ve beslenme eksikliğine bağlı sorunlardan koruyucu olduğuna inanıldığını da vurgulayan Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, şöyle devam etti:

“Bu doğru değildir. Vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde vücutta bulunması sağlık için önemlidir, ancak neyin eksik olduğunu doğru biçimde tespit etmeden ve bir hekim reçetesi almadan ezbere birtakım kokteyllerin kullanılması ölümle dahi sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu kokteyller eğer magnezyum fazlalığı oluşturursa kalp durmalarına yol açabilir

Örneğin bugünlerde bir magnezyum çılgınlığı yaşanıyor. Bu kokteyllere magnezyumun katılması eğer magnezyum fazlalığı oluşturursa ani tansiyon düşmelerine, kalp durmalarına yol açabilir. Damar yolundan alınmada bu gibi yan etkiler daha şiddetli ve kısa sürede ortaya çıkabilir. Eksikliği saptanmamış veya eksik olup olmadığı bilinmeyen herhangi bir vitamin ve mineralin damar yolu ile seruma karıştırılarak alınmasından kaçınmak gerekir. Mutlaka bir hekimin onayı ve bilgisi dahilinde uygulanmalıdır.”

C vitamini fazlalığı böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor

Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, hangi vitaminlerin ezbere alınmasının ne gibi riskleri barındırdığı konusunda da bilgi vererek, şöyle devam etti:

“B1 vitaminin damar yoluyla fazla alınması iştahsızlık, depresyon, yorgunluk, sindirim rahatsızlıkları, kas ve sinir rahatsızlıkları, Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu gibi durumlara yol açabilir. B3 vitamininin fazla alınması karaciğer hasarı, mide ülserinde kötüleşme ve tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. B5 vitaminin (pantotenik asit) fazla alınması kanamaya eğilimi artırır. Kadınlarda adet kanamalarını şiddetlendirebilir. B6 vitamininin aşırı alınması sinirlerde harabiyete yol açabilir.

Folik asidin aşırı alınması böbrek ve karaciğer hasarları oluşturur. C vitamini fazlalığı da böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Bunların hepsi suda çözünen vitaminlerdir.

Aşırı D vitamini osteoporoza neden oluyor

Bir de yağda çözünenler var. A vitamini fazlalığı cilt ve kemik deformasyonlarına, aşırı D vitamini osteoporoza, E vitaminin fazla alınması kanama riskinde artış, ciltte kabarmalar, kanda trigliserit yüksekliği, tiroit yetmezliği ve K vitamini etkisinde azalmaya yol açabilir. Yüksek doz K vitamini de hamile ve emzirenlerde, diyaliz hastalarında ve ciddi karaciğer hastalığında pıhtılaşma sorunu olanlara zararlı olabilir. Vitamin K, koenzim Q10 ve E vitamini ile etkileşir.”