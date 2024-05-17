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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden ünlü televizyon sunucusu Erkan Yolaç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

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17 May 2024 - 22:54 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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