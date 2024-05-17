UEFA'dan Adana Demirspor'a 1 yıl men

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan “vadesi geçmiş borçların olmaması” gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa'dan 1 yıl men cezası aldı. Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu 11 kulübe para cezası veren UEFA, sarı-kırmızılı ekibe de 30 bin Euro para cezası uyguladı.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Adana Demirspor'a, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçları ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçları nedeniyle önümüzdeki üç sezonda (2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.