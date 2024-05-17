Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; maşeri vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür. Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir. Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
- Gündem
Karamollaoğlu'ndan 'Sülük' tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Malatya'nın Pütürge ilçesinde iki Saadet Partisi gözlemcisini öldürme olayıyla ilişkilendirilen Hacı Sülük'ün, sağlık sorunları gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kaldırılmasına tepki gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.