Ali Koç’tan Olağan Seçimli Genel Kurul ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
“8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.
Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.