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Ali Koç’tan Olağan Seçimli Genel Kurul ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığı için gerekli imzaların Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı.

Ali Koç’tan Olağan Seçimli Genel Kurul ile ilgili açıklama mask

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.

Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim.”

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17 May 2024 - 18:54 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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