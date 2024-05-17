Bugüne kadar nasıl fark etmedim diyeceğiniz 22 arşiv sitesi

İşte o web siteleri:
1- Türkiye'de yayınlanan ve yayınlanmış olan gazetelerin geçmişten günümüze tüm sayılarına ulaşabileceğiniz bir platform
https://t.co/Doz0MiMR3g
2- Tübitak'ın tüm yayın ve dergilerinin arşivi:
https://t.co/Ts07vP30xd
3- Milli kütüphane arşivindeki tüm taş plaklara ses dosyası olarak ulaşabileceğiniz bir platform
https://t.co/6d9xR1MEcX
4- Abd Meclis Kütüphanesi, 1800-2020 yılları arasında dünya üzerinde çekilmiş milyonlarca fotoğrafa ulaşabilirsiniz
https://t.co/TAnRGqCJNP
5- Yüz binlerce resim, çizim, karikatür ve görseli konularına göre arayabileceğiniz büyük bir arşiv
https://t.co/aQkjrZcVfr
6- 1920-23 arası TBMM 1. Dönem gizli celse kayıtları:
https://t.co/ibbq2sLiOz
7- Servet-i Fünun dergisinin yayınlanmış tüm sayıları:
https://t.co/g3oobfwnpY
8- İbb'ye ait Taksim kütüphanesindeki binlerce esere ücretsiz olarak ulaşıp, okuyabilirsiniz
https://t.co/OHRr39Bm0V
9- Sultan 2. Abdulhamit'in fotoğraf arşivi
https://t.co/ErRooRF69B
10- Geçmişten bugüne çizilmiş tüm haritalara ulaşabileceğiniz bir arşiv
https://t.co/sSek4ilFMl
11- Birleşmiş Milletler bünyesinde yayınlanan tüm eserlere ulaşabileceğiniz bir arşiv
https://t.co/4ALBiAtYlG
12- Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin olduğu fotoğraf arşivi:
https://t.co/mFrHHkEAyL
13- Türkiye'deki tüm yer isimlerinin tarihi, eski adları ve değişimlerini inceleyebileceğiniz bir platform
https://t.co/mP2bGx5HLI
14- Çekilmiş tüm filmlerin çarpıcı sahnelerinin olduğu bir arşiv
https://t.co/dyoYVG7Xsa
15- Telifsiz film, kitap, makale, fotoğraf arşivi
https://t.co/A4kjVB8PPx
16- Antik Yunan, Mısır, Çin ve Asya üzerine yazılmış binlerce esere ulaşabileceğiniz bir platform
https://t.co/ukIhS1nM1G
17- Marmara Üniversitesi'ndeki nadide eserlere online olarak ulaşabileceğiniz platform
https://t.co/2IXnhyxhBI
18- Dünyanın her yerinden yüzlerce üniversitenin ortak çevrimiçi kütüphanesi:
https://t.co/aEBpyME6mC
19- Her dilden birçok konuda makalelere, eserlere ulaşabileceğiniz dünyanın en büyük online kütüphanelerinden biri
https://t.co/eqwnmM8bLC
20- Telif süresi dolmuş tüm eserlere e- kitap olarak ulaşabileceğiniz bir site
https://t.co/NhKKR7tWvN
21- Türkiye'de 1950 öncesi çıkan sinema dergileri arşivi:
https://t.co/FuI2wk2GrK
22- Ücretsiz sesli kitap arşivi
https://t.co/93t8HhHgHT
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.