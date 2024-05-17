Bugüne kadar nasıl fark etmedim diyeceğiniz 22 arşiv sitesi

İşte o web siteleri:

1- Türkiye'de yayınlanan ve yayınlanmış olan gazetelerin geçmişten günümüze tüm sayılarına ulaşabileceğiniz bir platform

https://t.co/Doz0MiMR3g

2- Tübitak'ın tüm yayın ve dergilerinin arşivi:

https://t.co/Ts07vP30xd



3- Milli kütüphane arşivindeki tüm taş plaklara ses dosyası olarak ulaşabileceğiniz bir platform

https://t.co/6d9xR1MEcX



4- Abd Meclis Kütüphanesi, 1800-2020 yılları arasında dünya üzerinde çekilmiş milyonlarca fotoğrafa ulaşabilirsiniz

https://t.co/TAnRGqCJNP



5- Yüz binlerce resim, çizim, karikatür ve görseli konularına göre arayabileceğiniz büyük bir arşiv

https://t.co/aQkjrZcVfr



6- 1920-23 arası TBMM 1. Dönem gizli celse kayıtları:

https://t.co/ibbq2sLiOz



7- Servet-i Fünun dergisinin yayınlanmış tüm sayıları:

https://t.co/g3oobfwnpY



8- İbb'ye ait Taksim kütüphanesindeki binlerce esere ücretsiz olarak ulaşıp, okuyabilirsiniz

https://t.co/OHRr39Bm0V



9- Sultan 2. Abdulhamit'in fotoğraf arşivi

https://t.co/ErRooRF69B



10- Geçmişten bugüne çizilmiş tüm haritalara ulaşabileceğiniz bir arşiv

https://t.co/sSek4ilFMl



11- Birleşmiş Milletler bünyesinde yayınlanan tüm eserlere ulaşabileceğiniz bir arşiv

https://t.co/4ALBiAtYlG



12- Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin olduğu fotoğraf arşivi:

https://t.co/mFrHHkEAyL



13- Türkiye'deki tüm yer isimlerinin tarihi, eski adları ve değişimlerini inceleyebileceğiniz bir platform

https://t.co/mP2bGx5HLI



14- Çekilmiş tüm filmlerin çarpıcı sahnelerinin olduğu bir arşiv

https://t.co/dyoYVG7Xsa



15- Telifsiz film, kitap, makale, fotoğraf arşivi

https://t.co/A4kjVB8PPx



16- Antik Yunan, Mısır, Çin ve Asya üzerine yazılmış binlerce esere ulaşabileceğiniz bir platform

https://t.co/ukIhS1nM1G



17- Marmara Üniversitesi'ndeki nadide eserlere online olarak ulaşabileceğiniz platform

https://t.co/2IXnhyxhBI



18- Dünyanın her yerinden yüzlerce üniversitenin ortak çevrimiçi kütüphanesi:

https://t.co/aEBpyME6mC



19- Her dilden birçok konuda makalelere, eserlere ulaşabileceğiniz dünyanın en büyük online kütüphanelerinden biri

https://t.co/eqwnmM8bLC



20- Telif süresi dolmuş tüm eserlere e- kitap olarak ulaşabileceğiniz bir site

https://t.co/NhKKR7tWvN



21- Türkiye'de 1950 öncesi çıkan sinema dergileri arşivi:

https://t.co/FuI2wk2GrK



22- Ücretsiz sesli kitap arşivi

https://t.co/93t8HhHgHT