Bakan Katil Çıktı

Astana İhtisas Bölgeler Arası Ceza Mahkemesi, Kazakistan’ın eski bakanlarından Kuandyk Bishimbayev’i, eşi Saltanat Nukenova’ya karşı işlediği özel zulümle cinayet ve işkence suçlarından dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yaklaşık bir buçuk ay süren ve çevrimiçi olarak canlı yayınlanan dava süreci, Kazakistan’da kamuoyunun büyük tepkisini çeken ilk aile içi şiddet davası olarak kayıtlara geçti.

Karısını restorantta dövdü

Davanın ilk duruşması 11 Mart 2024’te gerçekleşti ve devlet savcısı, Bishimbayev’in karısını Astana’daki bir restoranda dövdüğü ve onu VIP kabininin zemininde 6-8 saat ölü bıraktığı iddiasını ortaya attı. Duruşma süreci boyunca, mağdurun erkek kardeşi, eski bakanın ifadesi, mağdur tarafın avukatı, acil servis doktoru, polis memuru ve olay gecesi restoranda bulunan tanıkların ifadeleri mahkemede dinlendi.

Adli tabip Tahir Halimnazarov’un raporuna göre, Nukenova’nın aldığı yaralar sonucunda hayatta kalma şansı çok düşüktü. Mahkeme, 13 Mayıs 2024 tarihinde verdiği kararla Bishimbayev’i suçlu buldu ve ek yaptırımlar olarak yasal masraflar için devletin gelirine iki milyon tenge (yaklaşık 4,5 bin dolar) ve Mağdurlara Tazminat Fonuna 103 bin tenge (yaklaşık 233 dolar) ödemesine hükmetti.