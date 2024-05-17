Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü kutlandı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte Sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Kulübün eski başkanları Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Burak Elmas, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve yöneticiler kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk’a GS Store’da yeni üretilen ilk giymiş olduğu formayı hediye olarak takdim etti.

Eski Başkanlardan Alp Yalman, “Sevgili Galatasaraylılar, kardeşlerim hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Dursun kardeşim beni mahcup edecek şekilde buraya çağırdı; fakat çok haklı olduğu bir şey var. Hakikaten Galatasaray da yönetimler bir sonrakine görev bırakarak gitti ve bir sonra gelen yönetimler de o tuğlaların üstüne tuğla koydular. Eksik olmasın Dursun Başkanım tuğlaları değil, temelleri ve tuğlaları koydu. Kendisine ve bütün camiamıza bundan sonraki günlerde hayırlı uğurlu seneler diliyorum” diye konuştu.

UEFA zaferinde başkanlık görevini yürüten Faruk Süren, “Sayın başkanlar, değerli Galatasaraylılar. Mahcup etti beni Dursun başkan. Çok övdü. Bu iltifata tabi değilim ama sizin namınıza alayım bu iltifatı. Çünkü bu eserlerin hepsi Galatasaray’ın eserleridir. 24 sene geçmiş, epey zaman olmuş. Hafızası bozuk olanlar belki hatırlamıyorlar bile 2000 yılını. Tekrarlamamız lazım. Onun için bu mesaj. Mayıslar da bize yakışıyor galiba. Mayıslardan biz çok hoşlanıyoruz. Mayıslar bize uğurlu geliyor. 2000 yılının Mayıs ayında Florya’daki tesislerden güçlü bir takım çıktı ve hakikaten ülkemizde ilk defa uluslararası bir müsabakada çok değerli bir kupayı kazandırdı. Hem kendilerine hem camiamıza hem de ülkemize kazandırdılar. 17 Mayıs’ta çok güzel bir tesisi görmeye geldik. Bu tesis bize mesaj veriyor. Diyor ki 24 sene önce Florya’dan siz aldınız. Ufak bir tesisti. Çok zahmetli yapılmış. Adnan Başkan çok katkıda bulunmuştu. Alp başkanı tabii ki ayırmıyorum. O ise 1970’lerden beri taş atmış, temel atmış vaziyette. Dolayısıyla buradan mesaj geliyor Dursun başkandan bize; bir daha yapmamız lazım. Belki daha yukarısında yapmamız lazım. Bir üstü var bu kupanın. O altın ekipten birçok arkadaşı görüyorum zaten. Hepsi burada. Okan Hoca da direksiyonu eline almış vaziyette. Şimdi o hedefe doğru götürecek bizi inşallah. Tabii daha önce pazar günü ezeli rakibimizle güzel bir maç çıkartıp onlardan galibiyeti kupayla bitirmek hepimizin umudu olsun. Yani bu hadise çok güzel bir hadise. Gururla taşıyoruz hala bunu. Hepinize çok teşekkür ederim, bu galibiyetlerin hepsi Galatasaray kurumunun galibiyetleridir. Biz onları yönetmekle sorumluyuz ve görevliyiz. Size çok teşekkür ederim, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Başkanlardan Adnan Polat şu konuşmayı gerçekleştirdi:

“Sayın Başkan, değerli başkanlar, sevgili Galatasaraylılar, hepinize sevgilerimi saygılarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel bir gün bugün. 17 Mayıs benim için çok özel bir gün. UEFA kupasını kazanmamızın dışında inanamayacağınız bir olay oldu 17 Mayıs’ta, bundan üç sene evvel. Bir torunum oldu 17 Mayıs’ta, 19:05’te doğdu. Babası da ismini Aslan koydu. Yani bu çocuk Galatasaraylığını daha doğarken kanıtlamış oldu. Onun için çok mutluyum. Tabi bu tesisleri gördüğüm için çok mutluyum. Son 2 senedir sayın başkan, yönetim kurulu üyelerinin, Erden kardeşimizin emeklerini, ne mücadele ettiklerini yakinen takip ediyorum, görüyorum. Ülkemizin ekonomisinin çok zor olduğu bir dönemde, kulüplerin hepsinin sıkıntılı olduğu dönemde buraya kadar gelmeleri, bu sportif başarılarının olması, bu tesislerin başlaması, tabi çok önemli şeyler bunlar. İçinde yaşayan sevgili başkanlar, en başta Alp abiden ki hepimiz onun yönetiminden gelmeyiz bir yerde. Çok iyi bilirler sayın Faruk başkan. Yani kolay bir iş değil burada yeniden bir Dünya kuruluyor ki bugün biraz evvel Alp Başkan da konuşurken 1990 yılında Florya’da sporcularımızın kalacak yeri yoktu orda bir tane kamp tesisi yapmıştık ve açılışını da rahmetli Süleyman Demirel yapmıştı. Ve o zaman da tesisin adını Metin Oktay tesisi koymuştuk. Her zaman, geçen zamanın içinde hızlı değişimler, gelişimlere biz Galatasaray olarak ayak uyduruyoruz ama mesela Ali Sami Yen yıkılırken gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Şimdi Florya’da bizim hayatımızın büyük bölümünün önemli zamanımızın hepimizin geçtiği bir yerdi. Üç beş ay, bir sene sonra orası da tamamen yıkılmış olacak. Dolayısıyla oranın da bizde yarattığı üzüntü var ama burada da yeniden Sayın yönetim kurulunun, başkanın yaratmış olduğu yeni bir tesisin de gururu var. İnşallah Galatasaray’ımıza nice şampiyonluklar, nice başarıları burada kutlamak nasip olur hepimize. Ben hepinizi gördüğüm için çok mutluyum hepinize hayırlı bir gün diliyorum, sağ olun.”

Kulübün eski Başkanı Burak Elmas’ın konuşması şu şekilde:

“Sayın başkanlarım, Sevgili Dursun Başkanım, saygıdeğer Galatasaraylılar, nazik sözleri için sayın dursun başkanımıza teşekkür ediyorum. 17 Mayıs’ta Galatasaray için çok önemli olan ama ilki olduğuna inandığım Avrupa kupası kazanma macerasının birincisinde bende Sayın başkanım Faruk Süren’in yönetiminde hizmet etme şansı buldum. Dışardan kupayı kazandığınız zaman kutlamaları çok güzel geliyor ama onun arkasında ciddi bir emek var. Bugün o kupayı başta Okan Hoca olmak üzere kazanan, Türkiye’ye getiren futbolcu arkadaşlarımız da burada. Onları özellikle tebrik etmek istiyorum çünkü bugünden çok daha zor şartlarda çok daha zorlu ortamlarda bu kupayı Türkiye’ye büyük emeklerle, çabalarla getirdiler. Onları alkışlayalım lütfen.”

“Galatasaray önümüzdeki yüzyıla hazırlanıyor. Sayın başkanımız Dursun Özbek liderliğinde bu güzel tesise ikinci defa geliyoruz. Birinci geldiğimizden ikinci geldiğimiz arasında çok ciddi bir fark var. Çok güzel bir tesis olacak, umarım Galatasaray ikinci Avrupa kupasını da bu tesiste kutlayacak, bu tesisten çıkaracak. Ona inancım sonsuz. Bizler, sizlerin teveccühüyle Galatasaray’a hizmet etme, Galatasaray’ın hizmetkarı olma şansını elde etmiş insanlarız. Bende bu şanslı insanlardan bir tanesiyim. En ufak bir katkımız olduysa bunu çok sevdiğimiz Galatasaray’a katkı için mutlulukla yapıyoruz. Sayın başkanın söylediği gibi Galatasaray mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesisleşmedeki eksiklerini de hızla gideriyor. Yepyeni bir döneme giriyoruz bu dönemde onun için sayın başkanın ve arkadaşlarına destek olmak ve onların bu projelerini denetleyerek fakat büyük de bir destekle teşvik etmek lazım. Onun için bu yolda kendilerine de başarılar diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum.”

Başkan Dursun Aydın Özbek ise şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli başkanlarım, değerli Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler… Bu güzel günü kutlamak için bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. 17 Mayıs, bizim her sene geleneksel haline getirdiğimiz bir kutlama. Türk futbolunun en büyük zaferi. Bundan sonraki yönetimler olarak bize düşen bunun tekrarlanması. Önümüzdeki dönemlerde de yeni gelen yönetimler umarım daha büyük zaferler hediye ederler.”

“Değerli Okan Hocam burada. Kendisiyle iki seneden beri çalışma fırsatı bulduk. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda gelen yönetimlerle aynı başarıyı artırarak devam ettirecektir. Bizim kıymetlimizdir. Onu çok seviyoruz.”

“Bundan 24 yıl önce Galatasarayımız Avrupa’da tarih yazarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki bu en büyük başarısı hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. İtalyan, Alman, İspanyol, İngiliz takımlarını teker teker eleyip tek bir mağlubiyet bile almadan kupayı kaldırmak çok önemli bir şeydi. Bu süreçte başta Fatih Hocamız ve teknik ekibi, kıymetli oyuncularımız, değerli başkanımız Faruk Süren ve o dönemde emek veren yöneticilere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış istiyorum.”

“Bugün, bu başarının yıl dönümünde önümüzdeki dönemde hedefimizde Avrupa’da yeni kupalar olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray Avrupa’da yeni bir tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin.”

“Bu önemli günde sizi biraz da Kemerburgaz Tesisleri hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere hazırlıklar son noktaya kadar ilerliyor. Şu anda tesisteki çalışmaların büyük bir kısmı bitti. Çok az işimiz kaldı. Sahalarımızdan bir tanesinde çok yakında çimler çıkmaya başlayacak. Diğer sahalarımızın da çalışması devam ediyor. Burada yaptığımız sahalar ve zemin şartları drenajı ve ısıtmasıyla bugüne kadar dünyanın en gelişmiş sistemidir. Binamızın cephesi yaklaşık 20-25 gün sonra kapanmış olacak. İç alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da takımımızın sezon açılışına kadar tamamlanmış olacak.”

“Florya yerleşkemiz bundan 40-45 sene önce yapıldı. Yapanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yapanlar sayesinde Galatasaray bugünlere geldi. Florya’daki yerleşkemiz, sevgili Adnan Başkanın son yaptığı tesisi de ilave ettiğimiz vakit, toplam 4500 metrekare. Futbolun geldiği ekonomik şartlar, futbolun dünyadaki yükselişi, ne kadar önemli bir kol olduğu artık şüphe götürmez. Galatasaray’ın daha ileriye taşıması için son derece mükemmel şartları barındıran böyle bir tesise ihtiyaç vardı.”

“Değerli Galatasaraylılar. 2024-25 sezonu görmüş olduğunuz bu tesisimizde açacağız. Bu tesislerimiz İki fazdan oluşuyor. Birinci fazı bitiyor, ikinci fazda inşaatımız da devam ediyor. Burası Galatasaray’a uzun yılar hizmet edecek altyapı tesislerini, A takımı tesislerini barındırıyor. Stadımıza yakın olması ise başka bir faktör. Burası büyümeye müsait bir yer. Geçmişte burayı Galatasaray Spor Kulübü’ne kazandırırken sadece futbola değil diğer branşlarımıza da hizmet etmesi projemiz vardı. Bunları önümüzdeki günlerde sizinle yapacağımız toplantılarda açıklayacağım.”

“Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray’ın adına yakışan, Cumhuriyet’in pırıl pırıl gençlerinin, yıldızlarının yetiştiği yeni yuvası olacaktır. Galatasaray’ın yeni başarılarının payı bu tesislerde oluşacaktır. Galatasaray’ın tesisleri, Galatasaraylıların emeği olarak yapılıyor. Taraftarından yönetime, üyesine herkesin burada bir katkısı var. Öncelikle Sevgili Erden kardeşime buraya davet etmek istiyorum. Burada verdiği emek önemli bir emek.”

“Birbirimizi sevmek ve birliği muhafaza etmek çok önemli. Bu iki senelik başarıda birliğin, beraberliğin ve birbirimizi sevmenin önemi çok yüksek. Başkan olarak görevim yeniden seçilirsem, tüm başkanlar bu birlik ve beraberliği devam ettirmeli.”

“Bizi destekleyen 30 milyonluk Galatasaray camiasına diyorum ki her zaman başlarını dik tutsunlar, heyecanlarını eksik etmesinler. Galatasaray bundan sonraki dönemlerde de başarının üzerine başarı ekleyecektir. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, “Sayın başkanım, çok değerli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Başkanım sağ olsun onore etti. İki yılı doldurmak üzereyiz. Acısıyla tatlısıyla herkesle çok güzel zaman geçirdik. Taraftar olarak, Galatasaray’ın ne kadar büyük olduğunu camianın içindeyken biliyordum. Yönetici olduktan sonra dış dünya ile ilişkiler kurduktan sonra ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Potansiyelimizin çok azını kullandığımızı gördüm. Bu kadar zor ekonomide başkanlarımız, yöneticilerimiz büyük emek sarf ettiler. Bu zor ekonomik koşullarda başkanımızın önderliğinde böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi Galatasaray’ın birlikteliğini sağlamak. Maalesef çok yaralanmaya müsait bir birlik. Hep birlikte yapmamız gereken bu birliği muhafaza etmek. Bunu yaptığımızda şampiyonluklar da geliyor. 45 yıl sonra böyle bir tesis yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük. O yüzde başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Herkese çok saygılar ve teşekkürler” şeklinde konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, “Bizim önderimiz, liderimiz Sayın Dursun Aydın Özbek’tir. Biz onun başlattığı projeleri elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz demiştik. O seçimde biz kaybettik. Burak Elmas Başkanımız kazandı. Belki de iyi oldu. Dursun Başkanımız ile Florya’nın yolunu açtılar. Biz bugün Dursun Başkanımız liderliğinde, onun emrinde tam yol ileri diyoruz. Umarız ikinci şampiyonluğumuz da Dursun Başkanımız ile olur. Bu seçimi kazanırsak da gerçek beşinci yıldızı takmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Öztürk, etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye atanan FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler için, "Bizlerin şahsen şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Çünkü bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça bir hakemin manuel atanması, üstelik bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor, Kadıköy’deki maçta Icardi’ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maça tesir etmesi ve aynı hakemin manuel bu maça atanması.. Bir başka şey daha var gözden kaçan. 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçı, penaltımız ve golümüz verilmedi. Rakibe de bir kırmızı kart verilmedi. Aynı hakemin Fenerbahçe’nin, Adana Demirspor maçında yaptıkları, Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları, iyi niyetimizi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel bu maça atanması olabilecek hatalı kararların sorumluğu atayanlarda olduğu gösteriyor. Ankaragücü - Fenerbahçe, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe lehine bu kadar açık karar verenin bu maça atanmasını biz manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak, hukuk geçerli olduğu zaman pazar günü Galatasaray RAMS Park’ta şampiyonluğunu kutlayacaktır" şeklinde konuştu.