- Asayiş

Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu, 10 kişinin yakalandığını duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan a...

Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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17 May 2024 - 14:17 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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