Yenimahalle’ de yangın tatbikatı

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü beton santrali ve taş ocağında gerçekleştirilen yangın tatbikatında Arama ve Kurtarma YENAR ekipleri, yangına ilk müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlar ve yangın türleri (A, B, C, D, F sınıfı yangınlar) gibi önem arz eden konuları etraflıca anlattı. Eğitim sonrası ekipler tarafından çıkarılan yangın, söndürme tüpüyle uygulamalı şekilde söndürüldü.

Yangın türleri etraflıca anlatıldı

Sivil savunma ekipleri, “Katı madde yangınlarından oluşan A sınıfı yangınlara su ile söndürme ve soğutma işlemi uygulanır. B sınıfı yangınlar sıvı madde yangınlarıdır. Bu yangın türünde söndürme işlemini hızlı şekilde yaparak boğma prensibini kullanarak söndürmeliyiz. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarından oluşur. Yangının büyümesini engellemek için öncelikle vana kapatma işlemini gerçekleştirmeliyiz. D sınıfı yangınlar ise metal yangınları olarak geçer ve çok yüksek derecelerde tutuşur. Yağ yangınları dediğimiz F sınıfı yangılar yağ maddelerinin yanması sonucu oluşmaktadır. Bu tür yangınlarda su yangını büyüteceği için kesinlikle su kullanılmamalıdır” dedi.