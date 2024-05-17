Pursaklar’da Akıl Oyunları Tasarlama Turnuvası

Minik öğrencilerin akıl oyunları tasarımları ile yeteneklerinin geliştirilmesi, zekâ becerilerini geliştirmek ve kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okullarında eğitmenler tarafından organize edilen Akıl Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Minik öğrencilerin aldıkları eğitimlerle hayal dünyalarında turnuva öncesi minik öğrencilerin yaptıkları Akıl Oyunları tasarımları, eğitmenlerden geçer not alırken, turnuvaya katılan minik öğrenciler, birbirleri ile kıyasıya yarışırken, dereceye giren çocuklara madalyaları takdim edildi.

‘‘Akıl oyunları gibi eğitici turnuva ve etkinliklerle de öğrencilerimizi eğlenerek öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz’’

Nezaket Okullarında çocukların, çok yönlü gelişimlerini sağlamak adına birçok etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Minik öğrencilerimizin, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları geliştirmek adına Nezaket Okullarında verilen eğitimlerin yanı sıra düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle ortaya birbirinden değerli ve önemli tasarımlar ortaya çıkıyor. Çocuklarımızın çok yönlü gelişim sağlaması, özgüven ve yeteneklerini sergilemeleri bakımından bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Akıl oyunları gibi eğitici turnuva ve etkinliklerle de öğrencilerimizi eğlenerek öğrenmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini daha da ileriye taşımaları ve kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.