Diyanet İşleri Başkanı, makam aracını iade etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başkanlığın uygulayacağı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Başkanlığımız tarafından ilk etapta; tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet 'Audi A8' araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye ve benzeri alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır. Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir."

Tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmaların titizlikle yapılacağı ve takip edileceği bildirildi.