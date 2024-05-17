19 Mayıs'a özel film: 'Işığım Atatürk'

TurkNet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'na özel, gerçek hikayeler ve onların gerçek sahiplerinin rol aldığı bir film hazırladı. Kaju İstanbul tarafından çekilen 'Işığım Atatürk' filminin senaryosu ve fikrinin tamamı TurkNet çalışanlarına ait. 19 Mayıs'a adanmış olan filmin en önemli özelliği ise Atatürk'ün gençliğe miras bıraktığı eserler ile son yıllarda gençler üzerinde yapılan araştırmalar ışığında 'Atatürk bugün hayatta olsaydı gençlere ne söylerdi?' sorusuna yapay zeka araçları eğitilerek yanıt aramış olması.

'GENÇLER HAREKETE GEÇMEK İÇİN SABIRSIZLANIRKEN TURKNET DE ONLARA İHTİYACI OLAN HIZI SUNUYOR'

TurkNet'in Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) Gül Sağır Aydın projenin çıkış noktasını şu sözleri ile anlattı: "Gençlerin özgürlük, fırsat eşitliği ve istihdam gibi konulardaki endişeleri, yapılan tüm araştırmalarda sıkça ortaya konuluyor. Ancak aynı araştırmalar, gençlerin dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğine olan inançlarının yetişkin bireylere kıyasla yüzde 50 daha fazla olduğunu ve artan krizlere karşı harekete geçmek için sabırsızlandıklarını gösteriyor. Filmde TurkNet'in, gençlere keşfetme, öğrenme ve kendilerini ifade etme gücü veren güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulamak istedik ve destekleyici-geliştirici bir topluluğun rolünü sembolize eden bir senaryo üzerinde çalıştık."

"GENÇLERİ #IŞIĞIMATATÜRK HASHTAG'İ İLE HİKAYELERİNİ PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Gençlere imkan verildiğinde tutku ve motivasyonla neler başarabileceklerini gösteren bu projede, Atatürk'ün ilkelerine ve inkılaplarına rehber olarak bakmanın önemini hatırlatıyoruz" diyen Aydın film hakkında ise şu bilgileri verdi: "Filmde TurkNet'in her daim gençlerin yanında olma misyonu çerçevesinde destek verdiği gençler rol aldı ve hikayeleriyle hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese ilham oldu. Projedeki amacımız, başarının uzak ve çok zor kazanılan bir hedef olmadığını, her birimizin küçük ya da büyük hayalinin kıymetli ve ulaşılabilir olduğunu vurgulamak. Bu sebeple tüm gençleri #IşığımAtatürk hashtag'i ile onlara adanmış bu özel günde başarı ve hayallerini paylaşmaya davet ediyoruz."