- Asayiş

Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi.

Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi mask
Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi
Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde yasaklı hayvanlar beslediği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 de canlı hamster bulundu. R.K.’ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

R.K.’nin, yılanlara dondurulmuş ve paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.

# piton, yılan, ISE, Operasyon, Jandarma, Muhalefet

17 May 2024 - 14:02 DHA Sakarya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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