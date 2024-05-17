Evinde 2 kraliyet pitonu ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde yasaklı hayvanlar beslediği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 de canlı hamster bulundu. R.K.’ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
R.K.’nin, yılanlara dondurulmuş ve paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.