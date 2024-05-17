Adana'da silahlı saldırı

Adana Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği saptanamayan şüpheli av tüfeğiyle, lokantada oturan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.S.'ye ateş açıp kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Ö.S. ile lokantada çalışan A.S. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.