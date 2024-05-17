Tuğba Ekinci sahne kostümüyle gündem oldu

Hemcinslerine yaptığı yorumlar ile gündemden düşmeyen Tuğba ekinci geçtiğimiz aylarda, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenler binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle tepki çekmişti.
Bu sözleri söyleyen Tuğba Ekinci'nin sahne kostümü, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde tartışıldı. Kimi kullanıcılar Ekinci’nin cesur tercihine destek verirken, bazıları ise şarkıcının yaptığı açıklamalarla bu kostümün çeliştiğini belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.