17 May 2024 - 13:48- Magazin G:

Tuğba Ekinci sahne kostümüyle gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede" şeklinde açıklama yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, son sahne performansında giydiği jartiyerle sosyal medyada gündem oldu.

Tuğba Ekinci sahne kostümüyle gündem oldu mask
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Hemcinslerine yaptığı yorumlar ile gündemden düşmeyen Tuğba ekinci geçtiğimiz aylarda, "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenler binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek, askılı giyinilmez" sözleriyle tepki çekmişti.

Bu sözleri söyleyen Tuğba Ekinci'nin  sahne kostümü, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde tartışıldı. Kimi kullanıcılar Ekinci’nin cesur tercihine destek verirken, bazıları ise şarkıcının yaptığı açıklamalarla bu kostümün çeliştiğini belirtti.

Tuğba Ekinci sahne kostümüyle gündem oldu

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17 May 2024 - 13:48 - Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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