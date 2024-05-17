Araba su kanalına düştü

Adana Hacımirzalı Mahallesi'nde meydan gelen olayda, İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki 01 ACS 598 plakalı hafif ticari araç ile Nesrin Elasat yönetimindeki 01 MS 013 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Akıllıoğlu yönetimindeki araç, su olmayan kanala düştü. Araç sürücüsü İsmail Akıllıoğlu (41), diğer araç sürücüsü Nesrin Elasat (46) ile beraberindeki Nasır Elibeydi (34), Lokman Hekim Elibeydi (8) ve Ruceyn Elibeydi (7) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.