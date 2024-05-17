- Gündem

Mamak'ta gençlik koşusu!

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençlik Koşusu", büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Mamak'ta gençlik koşusu! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı ile 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Gençlik koşusunda bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin dereceye giren öğrencilerine madalya ve kupalarını vererek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti

Gençlerin sporla buluştuğu bu anlamlı etkinlikte, gençliğin enerjisi ve sporun heyecanı bir araya geldi. Yarışmaya katılan tüm gençler büyük bir azimle koşarak, 19 Mayıs ruhunu yaşattılar. Dereceye giren öğrenciler, başarılarıyla gurur kaynağı oldular.

# Mamak Belediyesi, Veli Gündüz Şahin, ali sırmalı, yahya ocaklı, Gençlik Haftası, bir, ile, etti, geldi, Mayıs, Belediye

17 May 2024 - 13:40 Ankara/ Mamak- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL