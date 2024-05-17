Mamak'ta gençlik koşusu!

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı ile 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Gençlik koşusunda bir araya geldi.
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin dereceye giren öğrencilerine madalya ve kupalarını vererek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.
Gençlerin sporla buluştuğu bu anlamlı etkinlikte, gençliğin enerjisi ve sporun heyecanı bir araya geldi. Yarışmaya katılan tüm gençler büyük bir azimle koşarak, 19 Mayıs ruhunu yaşattılar. Dereceye giren öğrenciler, başarılarıyla gurur kaynağı oldular.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.