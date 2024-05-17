"Yarın 3 şehirde buluşuyoruz"

DEM Parti'li Ayşegül Doğan, kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin davanın karar duruşması sonrası, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ile ilgili konuştu. Doğan, dava sonucu toplam 400 yılı aşan bir cezalandırmadan bahsedildiğini belirterek, "Bir yandan yumuşama, bir yandan normalleşme, bir yandan yeni anayasa yapım süreçleri tartışmaları sürerken, yumuşama siyasetinin emareleri buysa, normalleşmeyi düşünemiyoruz. Nasıl bir normalizasyondan bahsedebiliriz böyle bir dönemde?" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜK TALEBİ OLAN HERKESİ BEKLİYORUZ'

MYK'da alınan kararları açıklayan Doğan, " İlk etapta yarın, 'Herkes için özgürlük' diyerek buluşuyoruz 3 şehirde. Adana'da saat 17.00'de, Diyarbakır'da saat 16.00'da ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17.00'de bir araya geliyoruz. Bu sesi hep birlikte yükseltmezsek, itirazımızı hep birlikte söylemezsek, Gezi'den Kobani'ye, Can Atalay'dan, Kavala'ya tüm eşitsizliklere karşı ortak ses çıkarmazsak korkarım ki, bizi çok zor günler bekler. Tüm duyarlı kamuoyunu ve eşitlik, özgürlük talebi olan tüm herkesi bekliyoruz. Bu dava hukuki değil, siyasi bir davadır" diye konuştu.