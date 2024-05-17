Motokuryelerden Ata Emre Akman için konvoy

Balıkesir’de 11 Mayıs’ta bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten döndüğü sırada önü E.Ö. tarafından kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. ise kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten poliste 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası O.Ö. ise serbest bırakıldı.

BAĞDAT CADDESİ'NDEN KADIKÖY RIHTIM'A ADALET KONVOYU

Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto eden motokuryeler Bostancı’da toplandı. Motosikletlerine Ata Emre Akman’ın fotoğrafını yapıştıran motokuryeler Bağdat Caddesinden, Kadıköy Rıhtım'a adalet konvoyu düzenledi. Konvoyun ardından Kadıköy Rıhtım'da basın açıklaması yapıldı.Türkiye İşçi Partisi üyesi Füsun Özgeç basın açıklamasında "Bugün Balıkesir'de genç bir kurye dostumuz Ata Emre Akman'ın kurban gittiği cinayeti lanetlemek, kuryelerin maruz kaldığı denetimsiz çalışma koşullarının olağan sonucu haline gelen ölümlere 'Dur' demek ve taleplerimizi haykırmak için biraradayız. Balıkesir'de eğitimine devam eden cep harçlığı için pakete çıkan genç bir kurye emekçisi Ata Emre, gece mesaisinin kör karanlığında, adli sicili kabarık bir serseri tarafından defalarca bıçaklanarak sokak ortasında hunharca katledildi. Kurye kardeşimiz 20'li yaşlarında şirketlerin hızlı teslimat baskısının, müşteriyi her koşulda emekçinin karşısına çıkaran ve üstün gören anlayışının kurbanı olmuştur. Ata Emre'nin gencecik yaşamının bir hiç uğruna yitip gittiği bu elim vaka olağanüstü bir tesadüf değil büyük bir trajedinin yalnızca ufak bir parçasıdır" dedi.Adalet konvoyuna katılan motokuryelerden Emre Tekin, "Bunu bize de yapabilirler. Emre Akman gibi ölmek istemiyoruz "diye konuştu.