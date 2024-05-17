Kurtulmuş, 81 ilden gençlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın misafir ettiği 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'dan gelen gençleri kabul etti. Kurtulmuş, gençleri demokrasinin kalbi olan Meclis'te ağırladığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ülke tarihinin en anlamlı sayfalarından birisi olduğunu vurgulayarak, milli mücadele yıllarında yaşanan zorlukları anlattı. Kurtulmuş, milli mücadele yıllarında üniversite ve liselerin mezun veremediğini kaydederek, "Büyük kahramanlıkların temelinde hep gençlerimiz oldu. Gençlerimiz milli direniş ruhuyla, inançla, azimle, kararlılıkla ama hep büyük bir hedefe kenetlenerek yol aldılar. 19 Mayıs’ın üzerinden 104 yıl geçti. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bir asır geçti. Bu bir asır içerisinde nice zorluklar yaşadık nice zor günlerden geçtik. Maalesef yokluk ve yoksunluk günlerimiz oldu, çok güzel günlerimiz de oldu; ama sizden öncekiler büyük bedeller ödeyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni bugüne kadar taşıdılar. Bu yüzyılın muhasebesini çok iyi yapmak ve bundan sonra hemen başlangıcında olduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrını çok daha güzel bir şekilde geçirebilmek için iyi bir planlama ve muhasebe yapmak durumundayız. İnşallah birinci asırda elde ettiğimiz bütün kazanımlarımızı daha da ileriye götürerek ikinci asırda Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın her yerinde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirmek için gece gündüz var gücümüzle hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GENÇLİĞİ DÜNYA İNSANLARI İÇİN UMUTTUR'

Kurtulmuş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, "Ülkemizin en büyük kazanımı olan gençliğimizi en güzel şekilde ileriye doğru hazırlayacağız. Türkiye’nin gençleri iddialı, iradeli ve ahlaklı olmak zorundadır. İddia sadece şahsınızın, kişisel hedef ve kariyerinizin peşinde koşan bir iddia olamaz. Bu ülkeye bu coğrafyaya ve hatta mazlum ve masum insanların tamamına, tüm insanlık ailesine karşı bir büyük iddiaya sahip olmak zorundayız. O da önce Türkiye’nin gerçekten güçlü bir ülke olması, sözünün muteber, gücünün de tesirli olmasını sağlayacak bir azim ve iddianın içerisinde olmamızdır. Bu çerçevede dünyada da hakkaniyete dayalı, adil, insani bir sistemin kurulabilmesi de en temel iddialarınızın başında gelmelidir. Ayrıca iddia sahibi olmak tek başına yetmez, bu iddiayı iradeyle desteklemek zorundayız. Güçlü ve irade sahibi olarak ortaya koyduğumuz hedefleri, kendimize, ülkemize ve insanlığa ait hedeflerimizi gerçekleştirmek için yüksek ahlakla hareket eden bir tavrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu ana çerçeve içerisinde hedeflerini gerçekleştirmek için gayretle çalışması üzerimize bir borçtur; çünkü Türkiye’nin gençliği sadece ülkemiz için bir servet değil aynı zamanda dünya insanları için bir umuttur" dedi.

'BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLİĞİMİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Meclis'in milli mücadele yılları ve 15 Temmuz darbe girişimi süreçlerinde üstlendiği rollere vurgu yaparak, "Milletvekillerimiz o gece toplanıp hain darbe girişimine karşı bir araya geldi ve milletin gücünü gösterdi. Gençlerimiz için de Meclis çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde seçilme yaşı daha önce 30'du, sonra 25 ve 18'e indirildi, yani gençlerimizin de Meclis'te yer alması için bu çok önemli, böyle bir Meclisimiz var. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bizim için çok önemli; çünkü biz çok genç bir ülkeyiz, gücümüzü gençlerimizden alıyoruz. Bu gençlerin bize verdiği heyecan, yaptığımız yatırımların karşılığını almaya devam ediyoruz. Sporda da önemli bir ülkeyiz, bizim en büyük gücümüz gençliğimiz ve insan kaynağımız, bunun sonuçlarını da görmeye başlıyoruz. Teknofestlerde, yaptığımız yatırımlarda gençlerimizin sahada aktif olduğunu görmekteyiz ve Türkiye'nin dört bir tarafından gençlik haftası etkinliklerini çarşamba günü başlattık ve illerimizde etkinliklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Programa katılan gençler, Kurtulmuş'a Türk bayrağı, 81 ilden topladıkları toprağı hediye ederken, Meclis merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekildi.