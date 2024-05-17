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Patlatılan çantadan kıyafet çıktı

Adıyaman'da, parkın önündeki kaldırıma bırakılan sırt çantası, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Patlatılan çantadan kıyafet çıktı
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Adıyaman Eskisaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kaldırımda bir sırt çantasını görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafetler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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17 May 2024 - 13:29 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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