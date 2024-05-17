- Yaşam

AK Parti'li vekilden yolcuya ilk müdahale

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü.

AK Parti'li vekilden yolcuya ilk müdahale mask
AK Parti'li vekilden yolcuya ilk müdahale
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Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti. Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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17 May 2024 - 13:27 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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