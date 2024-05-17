Keser darbelsiyle başından yaralandı

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulnasla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Samet C. ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu sebeple saldırdığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.