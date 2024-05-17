Şanlıurfa'da Halk Oyunları yarışı

Şanlıurfa'da folklorik halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılması için valilik tarafından halk oyunları yarışması düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 'Mahaller arası halk oyunları yarışmasına' 18 ekip katıldı. Şanlıurfa Valiliği bahçesinde toplanan ekipler, giydikleri yöresel kıyafetleriyle davul-zurna eşliğinde halaylar çekti. İlçelerden gelen 18 ekibin valilik bahçesinde sergilediği halk oyunları gösterisini izleyen Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın zengin kültürel yapıyı günümüze kadar taşıdığına dikkat çekti. Bölgenin halk oyunlarının bu kültürel yapıda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Vali Şıldak, "Geleceğimizin devamı, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması adına çok güzel bir etkinlik için burada yer alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir görüntü. Bu tür etkinliklerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Şanlıurfa'mız halk kültürü alanında çok önemli bir şehir. Somut ve soyut tüm değerlerimizi en iyi şekilde korumak da bizlerin görevi. Tekrardan etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Valilik önünde başlayan program daha sonra kortej yürüyüşü ile devam etti. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda devam eden yarışma ödül töreniyle son buldu.