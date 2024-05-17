PKK'ya finans desteği sağlayan 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine finans sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüpheli gördükleri kişileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi, gazete satışı yaptığını, PKK/KCK destekçisi olanlardan da kurban derisi, fitre, zekat adı altında para topladığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan da veri aldı. MASAK raporlarına göre toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığı belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan polis, para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, çok sayıda ziynet eşyası, 10 bin euro, 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.