Restoranda yangın çıktı

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.