- Asayiş

Restoranda yangın çıktı

Avcılar'da bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kadına ambulansta müdahale edildi.

Restoranda yangın çıktı
Restoranda yangın çıktı
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Yangın, saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.

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17 May 2024 - 12:08 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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